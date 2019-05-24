《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，市場資金面恢復平穩偏鬆格局，短期貨幣市場利率繼續走低。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ｃａ）
24/05/2019 09:17
【人行收水】人行連續２日暫停逆回購操作，零投放零回籠
《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，市場資金面恢復平穩偏鬆格局，短期貨幣市場利率繼續走低。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日零投放零回籠。（ｃａ）
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