《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，美國來自兩黨的多名參議員共同發起一份議案，
提議立法禁止在美國５Ｇ網絡使用華為和中興通訊（００７６３）（深：００００６３）的設備
或服務。
議案發起人之一、來自民主黨的參議院情報委員會副主席Ｍａｒｋ Ｗａｒｎｅｒ表示，聯
邦政府多年來未能有效地反映華為和中興通訊對美國構成的風險。（ｅｙ）
24/05/2019 09:04
【華為風波】美兩黨議員共同提議，立法禁華為中興參與５Ｇ建設
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，美國來自兩黨的多名參議員共同發起一份議案，
提議立法禁止在美國５Ｇ網絡使用華為和中興通訊（００７６３）（深：００００６３）的設備
或服務。
議案發起人之一、來自民主黨的參議院情報委員會副主席Ｍａｒｋ Ｗａｒｎｅｒ表示，聯
邦政府多年來未能有效地反映華為和中興通訊對美國構成的風險。（ｅｙ）
|國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
|FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
|生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
|生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
|國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
|生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰