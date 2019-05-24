【華為風波】美兩黨議員共同提議，立法禁華為中興參與５Ｇ建設

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，美國來自兩黨的多名參議員共同發起一份議案，

提議立法禁止在美國５Ｇ網絡使用華為和中興通訊（００７６３）（深：００００６３）的設備

或服務。

議案發起人之一、來自民主黨的參議院情報委員會副主席Ｍａｒｋ Ｗａｒｎｅｒ表示，聯

邦政府多年來未能有效地反映華為和中興通訊對美國構成的風險。（ｅｙ）

