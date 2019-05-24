《經濟通通訊社２４日專訊》據南韓媒體《東亞日報》引述消息報道指，南韓和美國昨天在
曼谷舉行研討會，討論５Ｇ技術合作，其間美國向三星等南韓公司表示，兩國應共同努力在東南
亞建立５Ｇ網絡，並遊說他們加入抵制華為的行列，但報道沒有說明抵制的具體內容。（ｅｙ）
24/05/2019 09:15
【華為風波】傳美國遊說三星等南韓公司加入抵制華為
《經濟通通訊社２４日專訊》據南韓媒體《東亞日報》引述消息報道指，南韓和美國昨天在
曼谷舉行研討會，討論５Ｇ技術合作，其間美國向三星等南韓公司表示，兩國應共同努力在東南
亞建立５Ｇ網絡，並遊說他們加入抵制華為的行列，但報道沒有說明抵制的具體內容。（ｅｙ）
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