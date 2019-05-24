《經濟通通訊社２４日專訊》據《日經新聞》引述消息指，日本企業京瓷正在考慮將出口美
國的影印機，從中國轉移到越南生產，轉移過程大約需要６個月。
報道又透露，夏普亦計劃轉移產能，若美國對中國徵收另一輪關稅，會在今年內將影印機產
能分階段轉移到泰國。（ｅｙ）
24/05/2019 09:12
【貿易開戰】傳夏普和京瓷考慮將部分中國產能轉移至東南亞
《經濟通通訊社２４日專訊》據《日經新聞》引述消息指，日本企業京瓷正在考慮將出口美
國的影印機，從中國轉移到越南生產，轉移過程大約需要６個月。
報道又透露，夏普亦計劃轉移產能，若美國對中國徵收另一輪關稅，會在今年內將影印機產
能分階段轉移到泰國。（ｅｙ）
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