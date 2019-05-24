《經濟通通訊社２４日專訊》優越集團（０１８４１）預期截至３月３１日止年度純利將較
去年度大幅減少，主因於本年度內因股份由聯交所ＧＥＭ轉往主板上市之一次性開支、中期報告
已披露收益減少，加上員工人數增加令有關成本上升。
該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）
24/05/2019 07:53
【企業盈警】優越集團（０１８４１）料全年純利大減，支出增加
《經濟通通訊社２４日專訊》優越集團（０１８４１）預期截至３月３１日止年度純利將較
去年度大幅減少，主因於本年度內因股份由聯交所ＧＥＭ轉往主板上市之一次性開支、中期報告
已披露收益減少，加上員工人數增加令有關成本上升。
該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）
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