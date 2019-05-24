【企業盈警】寶寶樹（０１７６１）料中期盈轉虧，成本上升拖累

《經濟通通訊社２４日專訊》寶寶樹集團（０１７６１）預期截至６月３０日止中期錄得虧

損，而去年同期經調整溢利則為１﹒２２億元人民幣。

該集團指虧損主因於年初至今，主要客戶的廣告投放較去年同期減少，因內地宏觀經濟環境

下行及區域政治不穩定而削減預算外，其電商業務與阿里巴巴作系統整合速度低於預期且仍在進

行中，而於年初至今的員工成本和營銷開支較去年同期增加。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

