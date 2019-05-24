【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４﹒６４億，買工行建行中行沽騰訊長汽

《經濟通通訊社２４日專訊》港股周四低開２００點報２７５０５點，其後在多隻重磅股領

跌下，加上Ａ股持續走低，恆指跌幅不斷擴大，午後有報道指英國首相文翠珊或將於明日宣布辭

職，增加英國脫歐的不明朗因素，港股維持在４００點跌幅水平，及後更一度低見２７１６９點

，大瀉５３６點，創近四個月低位，最終收報２７２６７點，挫４３８點或１﹒５８％。

按額度計算，北水全日淨流入４﹒６４億元人民幣，創兩周新低。北水淨買入最多的個股依

次是工商銀行（０１３９８），建設銀行（００９３９）和中國銀行（０３９８８）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）和長城汽車（０２３３３）。主板成交近９８９﹒９４億元

，較昨日多近三成，其中港股通成交１１０﹒２５億元，佔總成交１１﹒１４％。



＊內銀股續獲北水垂青＊



中國推動市場化法治化債轉股，而中國銀保監會又批准工行、建行理財子公司開業，北水繼

續追捧內銀股，約７﹒２１億北水淨買入工行，建行亦獲４﹒１１億淨買入，另有７５６７萬北

水流入中行，惟三行股價均隨大市走低，當中，中行股價跌幅最大，達１﹒４５％。

雖然騰訊領投內地旅遊服務網站馬蜂窩，但仍有約１﹒４５億北水沽出該股，盤中更一度低

見３２３﹒２元，創約四個月新低位；全日股價跌３﹒８％，報３２６元，連跌第六個交易日累

挫１２﹒８％，創七個月最長跌浪。上周遭摩通減持２５１２萬股的長汽遭１﹒１２億北水沽出

，股價下跌３﹒１６％。（ｂｎ）

