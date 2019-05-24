《日入而息》文翠珊下月離任，地建會發招標新指引，貿戰緩港股彈

《今天重點》﹡英國首相文翠珊宣布６月７日離任

﹡地建會梁志堅稱與會員已達共識，日內推出招標新指引；地產建設商會表示

招標出售指引最遲６月１日全面落實

﹡銀公指內地表明不以人幣作貿戰武器，料人幣匯率平穩；銀公指６月息口將

明顯偏緊，惟港美息差收窄屬正常化

﹡金管局表示接獲八宗未經授權小額轉帳交易通報涉七萬元，籲公眾小心



《即日市況》﹡中美貿戰暫緩和，港股反彈８６點收２７３５３，成交７６０億元



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒０２％，全周仍跌１％連續五周下行



《美元匯價》﹡若貿談破裂或促聯儲減息，不利美元中線走勢；歐元最新報１﹒１１８５

╱８９，日圓最新報１０９﹒６７╱６８



《公司業績》﹡ＴＬ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ（０８５３６）首季賺約５萬元人民幣，挫

９６％，不派息

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）全年純利升２﹒８％至４﹒４４億，派末期息１８仙

﹡桐成控股（０１６１１）中期盈轉虧，蝕１６４萬元，不派息



《公司資訊》﹡Ｍｅｇａ Ｅｘｐｏ（０１３６０）反駁沽空機構報告指控，今午復牌

﹡ＴＯＰ ＳＴＡＮＤＡＲＤ（０８５１０）配售最多３０００萬元債券

﹡慕尚（０１８１７）公開發售僅４８％，下周一掛牌

﹡東建（００３２９）７７８１萬元出售票據，再買入新城發展發行票據

﹡浙江聯合投資（０８３６６）與ＩＣ晶片供應商簽定協議

﹡綠科科技（００１９５）澳州雷尼森錫礦含錫估量增加２２％

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）料影像角子機能在未來數月推出

﹡新時代能源（００１６６）料阿根廷Ｃｈｉｒｅｔｅ探井第一期生產設備

８月初完成

﹡豆沙包科技與香港電商聯合作，以區塊鏈結合保險科技提升電商誠信

﹡大新銀行（０２３５６）貿戰將影響貸款增長，惟信貸質素未見轉壞

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）料內需仍能刺激市場，貿易戰未對業務有影響

﹡高山企業（００６１６）以３﹒６２億元出售資本中心辦公室單位及車位全

部權益



《國企紅籌》﹡首都機場（００６９４）擬公開招商轉讓機場停車樓經營權



《神州民企》﹡丘鈦（０１４７８）有信心攝像鏡頭出貨量能達年初指引；美對華為禁令暫

未對業務有影響

﹡海通國際（００６６５）料下半年股債市場或波動性調整，望提升海外業務

收入佔比

﹡西王特鋼（０１２６６）擬發行最多５０００萬元一年期債券



《中國要聞》﹡官媒表示「因城施策」非「因城放鬆」，不靠炒房拉經濟；如何讓實名制防

沉迷系統落地是必須面對的問題

﹡《復聯４》內地落畫票房破４２億，位列中國影史第三

﹡中國航協發聲明積極支持和協助會員企業向波音索賠

﹡車輛購置稅新規具體政策落地：按實際車價扣稅

﹡長三角氫走廊建設發展規劃：將先建設４條氫高速線路

﹡南陽水氫引擎違科學定律震驚全國，疑騙當地政府投資

﹡科技部表示正研究起草推動國家高新區高質量發展意見

﹡商務部表示中國經濟向好基本面沒改，首季外貿總體平穩

﹡國研中心官員表示中國宏觀槓桿率已回升，且將進一步升

﹡發改委表示２０２１年新核准陸上風電項目全面平價上網

﹡工信部表示今年前４月電信業務收入增速放緩至０﹒７％；完善以研發費用

加計扣除為主稅收優惠政策；解決核心技術問題關鍵是提升企業主體作用

﹡據報今年以來內地信用債違約逾４００億元人民幣

﹡人行連續２日暫停逆回購操作，零投放零回籠；人行副行長表示匯率市場平

穩，沒有也不允許「出事」

﹡中移動發布「大雲５﹒０」，將與５Ｇ技術緊密協同

﹡ＩＭＦ報告表示中國貨關稅上升成本近全由美進口商承擔

﹡美國宣布１６０億美元農業補貼計劃；美國商務部擬對壓低本幣匯率的國家

徵反補貼稅

﹡美國援助農民抗貿易戰，外交部表示中國同行也深表同情

﹡聲寶將出口往美國多功能影印機生產從中國轉到泰國

﹡農業農村部稱非洲豬瘟疫苗研發取得階段性成果

﹡銀保監就人身保險新型產品回訪規定徵意見；銀保監今起對包商銀行實行接

管，涉嚴重信用風險

﹡長三角九市一區推進網絡市場監管一體化

﹡外交部批評蓬佩奧：一再造謠華為但卻拿不出證據

﹡東芝恢復向華為供應部分半導體產品

﹡美兩黨議員共同提議，立法禁華為中興參與５Ｇ建設

﹡據報日本亞馬遜停止直接銷售華為產品

﹡委內瑞拉總統表示將借助華為技術在全國建立４Ｇ系統

﹡華為反擊：自研操作系統已註冊「華為鴻蒙」商標

﹡海南未經批准不得新建鄉村民宿，嚴禁變相發展房地產

﹡大北農懶理投資者３００問，遭深交所發函關注

﹡中證監表示首批４隻中日互通ＥＴＦ產品獲批；深大通妨礙執法將承擔相應

法律責任；指導滬深交易所推出違約債券轉讓服務；中證監對３宗內幕交易

案件作行政處罰，涉銀禧科技等

﹡首批４隻中日互通ＥＴＦ獲批，華夏野村合作

﹡劉淑青離開樂視網熱廚房，劉延峰當選新任董事長

﹡外匯局表示中國首４月外匯市場累計成交逾７０萬億人幣

﹡尹中立表示ＩＰＯ註冊制令上市公司殼價下跌

﹡上交所表示實施特定債券轉讓業務，化解債市風險



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１０３２８﹒２８點



《其他消息》﹡地建會梁志堅稱與會員已達共識，日內推出招標新指引；地產建設商會表示

招標出售指引最遲６月１日全面落實

﹡外交部及外交部駐港特派員公署促德國停干涉香港事務

﹡黃台仰稱不再主張港獨：現時更重要的是香港人權問題

﹡鄭若驊稱現已完全沒有處理任何仲裁案

﹡廖長江指會在逃犯條例修訂上大會後將國歌法草案交內會

﹡內會將開會討論法案委員會去向，泛民於主席台前抗議

﹡政府舉行特別會議向各部門首長簡介修訂逃犯條例

﹡陳智思稱商界有擔憂，但經政府解說後有信心影響不大

﹡邱騰華鼓勵世貿成員積極參與有關電子商貿及便利投資的討論

﹡內會開始討論修例法案委員會去向

﹡泛民批主席容政府建議打尖；指內會無權撤法案委員會

﹡張建宗否認舉行內部會議是為修例向官員施壓及動員

﹡田北辰稱直上大會廢立會審議法案武功，無可能支持

﹡深股通額度全日流走逾１６﹒５億元；滬股通全日用近３億，陸股通連續

７日流出逾２５３億

﹡高等法院駁回沽空機構香櫞對證監會判決之上訴

﹡被問及大劉行蹤，甘比稱「係香港呀」

﹡置地廣場銀行家會所明年１０月遷往盈置大廈

﹡劉央稱粵港澳大灣區形成資金、科技及人材全方位優勢

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒６４％，料下周將創新高

﹡輕鐵線天榮站附近的建築工程獲准復工

﹡金管局表示接獲八宗未經授權小額轉帳交易通報涉七萬元，籲公眾小心

﹡銀公表示內地表明不以人幣作貿戰武器，料人幣匯率平穩；６月息口將明

顯偏緊，惟港美息差收窄屬正常化

﹡十大屋苑周末睇樓量按周跌５﹒８％，連跌４周

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