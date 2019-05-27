《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５５８５．６９ 升 ９５．２２點╱０．３７％
標普５００ ２８２６．０６ 升 ３．８２點╱０．１４％
納斯達克 ７６３７．０１ 升 ８．７３點╱０．１１％
倫敦富時１００ ７２７７．７３ 升 ４６．６９點╱０．６５％
法蘭克福ＤＡＸ １２０１１．０４ 升 ５８．６３點╱０．４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１６．５１ 升 ３５．１４點╱０．６７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．４２，歐元兌美元１．１２１２
27/05/2019 07:46
《日出而作》藍牙聯盟或封殺華為，美日未就關稅達成共識
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５５８５．６９ 升 ９５．２２點╱０．３７％
標普５００ ２８２６．０６ 升 ３．８２點╱０．１４％
納斯達克 ７６３７．０１ 升 ８．７３點╱０．１１％
倫敦富時１００ ７２７７．７３ 升 ４６．６９點╱０．６５％
法蘭克福ＤＡＸ １２０１１．０４ 升 ５８．６３點╱０．４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１６．５１ 升 ３５．１４點╱０．６７％
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