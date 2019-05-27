《牛熊志選－陳其志》失守５０天線，候低留意騰訊購１８５１２

《牛熊志選》恆指過去一周續探底，已連跌第三周，５月以來的累計跌幅超過２０００點。

全周看指數下跌的天數多過上漲天數，小幅反彈的升市中成交往往清淡，下跌市交投則增加，反

映整體沽壓仍較大。主要的均線都已經失守，恆指逼近新的千點關口２７０００點附近，自月初

高位累計跌幅約一成。若按黃金分割線量度，繼續向下或需考驗２６９００點附近支撐，但若再

次輕易失守，６月行情或也難言樂觀。

恆指牛熊證資金流方面，截至上周四（２３日）的過去５個交易日，資金交替進出，恆指牛

證合共錄得約２﹒５２億港元資金淨流入熊證則錄得約３﹒０１億港元資金淨流出套現至上周四

，恆指牛熊街貨比約六比四，牛證街貨佔據六成，在收回價２６６００點至２７２００點之間累

計相當約３５６４張期指合約；恆指熊證街貨相對稀疏，收回價２８０００點至２８６００點之

間僅相當約２２１７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１６﹒６％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅持平於

１８﹒３％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌０﹒１個波

幅點至１４﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至２２﹒４％；騰訊

（００７００）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２６﹒４％；中移動（００９４１）的引伸波

幅上升０﹒４個波幅點至１７﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至

２１﹒６％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至２６﹒３％；建行

（００９３９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１９﹒０％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升０﹒２個波幅點至１９﹒０％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至

２３％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２９﹒６％；Ａ中

（０２８２３）的引伸波幅下跌１﹒８個波幅點至２３﹒３％。

輪證看多資金流數據，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證分別錄得約１﹒８５億

及５４８０萬港元資金淨流入部署好倉，仍是市場最聚焦的正股。產品條款方面，目前市場上較

活躍的騰訊認購證為行使價約３５５港元至３８０港元之間的中期價外條款，實際槓桿約９倍至

１２倍；牛證方面，資金留意收回價３１５港元至３２２港元之間的較貼價條款，收回距離約

３％之內，槓桿約２１倍以上。

技術上，騰訊股價連續兩周顯著調整，上周五（２４日）跌至３２０元附近才漸見承接，逐

步考驗去年１２月的橫行整固區間頂附近支持，１４天相對強弱指數已顯示「短期超賣」，或可

留意技術反彈部署機會。如看好騰訊可留意認購證１９１１１，行使價３６０﹒２元，實際槓桿

約９倍；也可留意牛證６０９０３，收回價３１０元，槓桿約１５倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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