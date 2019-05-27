《一周攻略－周進略》港股今或高開，防守回吐要買

《一周攻略》近兩周，本欄一直指出，隨著相對隨機震盪的新聞消息出台後，市場有一小短

段日子的波幅擴大，但之後會很快速地收窄，回復正常狀態，如今看來，正是近兩三周的寫照。



＊隨機震盪多，特朗普別信足＊



事實上，不論外圍消息不絕，但投資者最現實，評估其資產價格與價值的距離，不是以新聞

有多熱鬧去想像，而是結合該資產的現金流折現，以至其他長遠而言較可靠和客觀的量度，以作

為資產是低估抑或高估的相對基礎。有了這一重了解，不難發現，突如其來的隨機震盪，儘管可

以把市場搞亂一陣子，但大家很快又有形成共識。

是的，即使美國總統特朗普那邊沒有新貿談進展，沒有明示或暗示貿易戰快將結束云云，投

資者也一樣可以從各種途徑，以至其他投資者的反應，去改變本身的方向。當然，說到底，大家

都不應，也不會，把特朗普的說話信得十足，因為他本身隨時轉身改變的作風，肯定已經令不少

人損手，有了慘痛經驗，通常都會學乖。



＊央行改幣策，準備經濟放緩＊



本欄一直提出，自２０１８年起，投資者已陸續調節本身的注碼，就著貿易戰一事，可能影

響全球實體經濟復甦進程，已經減持股份，所以才有２０１８年的估值下降，由領漲的美股到其

他新興市場，皆無一例外。

及至２０１９年初，全球各地多家主要央行，不約而同的為貨幣政策改變方向，是的，原本

說好的量寬退市縮表，沒了，原本好端端的每季加息一次，變成了全年都可能不加不減，一直觀

望，耐性為上，數據為本，可不是亂來的。



＊回吐漲幅一半，不多亦不少＊



但正因如此，２０１９年首季漲得太急，一下子，隨著壞消息到來，無處可逃，近來的高估

值，容易帶來下降壓力。但說到底，即使以恆指由年初２５０００附近起步，一直到３００００

見阻力，以大數計，如今才是中間位置，作為調整，不太少，但亦不太多，不必太擔心。

反而，應該把眼光放遠一點，由恆指大盤走勢，轉為具體操作，組合內應該加減甚麼。本欄

很清楚的，無論是因為市場突然大亂，避險使然，抑或中長期而言，增長放緩可能令央行降息，

其實都有利於防守板塊如公用或房託等。這一點，如今沒有改變。



＊二萬七有支持，波幅亦漸降＊



正因如此，今天（２７日）大家可能在猜想指數漲多少開盤等，有可能部分人不再避險，把

防守板塊壓它一壓，但這正是中長期吸納的時機。可不是嗎？你有信心特朗普不會忽然又亂說點

甚麼？

儘管如此，指數守住２７０００的概率已大幅提升，投資者若在過去一兩周做空做淡的，正

如之前提出，波幅會漸降，押注波幅的，應該減持，如今更是如此。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

