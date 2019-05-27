  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2019 12:55

《專家之言－連敬涵》期指結算後，恒指或下試２７０００點支持

　　《專家之言》港股今年連升四個月後，５月以來已連跌四周，實踐了名副其實的「五窮月」
。踏入五月最後一周，從各方面的形勢來看，都難有明顯的好轉，期指結算後，或向下挑戰２７
０００點水平。

＊中美暫停談判，寄望６月底峰會不切實際＊

　　自從中國強硬反擊美國所訂立不公平對待的貿易協議後，兩國的貿易磋商基本上已屬於破裂
。其後，美國財長努欽雖有意再來華進行會談，但中方明顯地已關上了大門，因為如美方不放棄
其霸權思維，強加不平等條約於協議之中，中方根本不會接受，再談下去亦不會有任何結果。
　　由於兩國已暫停了談判，如大家仍指望六月底的Ｇ２０峰會中兩國元首見面時有可能達成某
程度上的協議，更是不切實際。
　　其實，中美貿易戰自去年展開時，大家應已知道，美國表面上是希望減低與中國的貿赤，實
質上是在大美國主義下，擔心中國科技超前，一直在意打壓中國的科技發展。美國總統特朗普在
此輪中美貿易談判中吃了一場悶棍，加上在國際間封殺最強對手華為時未能取得成功，老羞成怒
下，再落重藥進一步封殺華為。
　　此次對華為的封殺，結合了部分盟友國家的制裁，為華為帶來一定程度上的打擊，但同時亦
可能破壞了整個電訊科技市場的生態鏈。最終到底是真正遏抑了華為的發展，贏了這場科技戰，
或會令全球電訊業發展停頓下來，甚至美國成為最終輸家仍是未知數，但現時則肯定已對環球股
市帶來了震盪。

＊港股基本進入熊市三期，或試２２０００＊

　　事件最新的發展亦為港股帶來了衝擊，就技術走勢而言，去年由３３４８４點歷史高位跌至
２４５４０點低位，共下跌了２６﹒７％，屬熊市一期；其後再反彈２４％至３０２８０點，並
完成黃金比率跌幅６１﹒８％的反彈，屬熊市二期；現時已跌破２５０天線，加上２０天線跌破
５０天線，甚至已由３０２８０點高位下跌約１０％，基本上已進入了熊市三期。如熊市三期得
以確認，由３０２８０點高位下跌三成，即未來有機會下試２２０００點水平，大家要保持警惕
！《香港股票分析師協會理事　連敬涵》
（筆者及與掣者有聯繫者並無持有上述上市法團有關的財務權益）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金