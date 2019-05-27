《專家之言－連敬涵》期指結算後，恒指或下試２７０００點支持

《專家之言》港股今年連升四個月後，５月以來已連跌四周，實踐了名副其實的「五窮月」

。踏入五月最後一周，從各方面的形勢來看，都難有明顯的好轉，期指結算後，或向下挑戰２７

０００點水平。



＊中美暫停談判，寄望６月底峰會不切實際＊



自從中國強硬反擊美國所訂立不公平對待的貿易協議後，兩國的貿易磋商基本上已屬於破裂

。其後，美國財長努欽雖有意再來華進行會談，但中方明顯地已關上了大門，因為如美方不放棄

其霸權思維，強加不平等條約於協議之中，中方根本不會接受，再談下去亦不會有任何結果。

由於兩國已暫停了談判，如大家仍指望六月底的Ｇ２０峰會中兩國元首見面時有可能達成某

程度上的協議，更是不切實際。

其實，中美貿易戰自去年展開時，大家應已知道，美國表面上是希望減低與中國的貿赤，實

質上是在大美國主義下，擔心中國科技超前，一直在意打壓中國的科技發展。美國總統特朗普在

此輪中美貿易談判中吃了一場悶棍，加上在國際間封殺最強對手華為時未能取得成功，老羞成怒

下，再落重藥進一步封殺華為。

此次對華為的封殺，結合了部分盟友國家的制裁，為華為帶來一定程度上的打擊，但同時亦

可能破壞了整個電訊科技市場的生態鏈。最終到底是真正遏抑了華為的發展，贏了這場科技戰，

或會令全球電訊業發展停頓下來，甚至美國成為最終輸家仍是未知數，但現時則肯定已對環球股

市帶來了震盪。



＊港股基本進入熊市三期，或試２２０００＊



事件最新的發展亦為港股帶來了衝擊，就技術走勢而言，去年由３３４８４點歷史高位跌至

２４５４０點低位，共下跌了２６﹒７％，屬熊市一期；其後再反彈２４％至３０２８０點，並

完成黃金比率跌幅６１﹒８％的反彈，屬熊市二期；現時已跌破２５０天線，加上２０天線跌破

５０天線，甚至已由３０２８０點高位下跌約１０％，基本上已進入了熊市三期。如熊市三期得

以確認，由３０２８０點高位下跌三成，即未來有機會下試２２０００點水平，大家要保持警惕

！《香港股票分析師協會理事 連敬涵》

（筆者及與掣者有聯繫者並無持有上述上市法團有關的財務權益）

