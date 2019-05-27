騰訊續跌，港股挫１６５點午收２７１８８，成交近４０５億元

《經濟通通訊社２７日專訊》美國與英國金融市場今日休市，市場繼續關注中美貿易戰發展

。港股今早低開１１４點報２７２３９後，最高見２７２９７升５６點，其後由升轉跌，走低

２４８點報２７１０５，最終半日收報２７１８８，跌１６５點或跌０﹒６０％，半日主板成交

４０４﹒８９億元。國企指數報１０３５５，跌０﹒８６％或跌８９點。

上證綜合指數報２８６０，升７點或升０﹒２６％，成交９０４﹒１１億元人民幣。



＊騰訊暫連跌八日累挫逾１４％＊



重磅股普跌，匯控（００００５）未受英國首相文翠珊請辭的消息影響，股價反升

０﹒０８％，報６５﹒４５元；港交所（００３８８）無升跌，報２４８元；騰訊

（００７００）今早低見３１６﹒８元，創約四個月低，半日收跌１﹒４８％，報３２０元，暫

連跌八日累挫逾１４％；中移動（００９４１）跌０﹒７８％，報７１﹒４５元；友邦

（０１２９９）跌０﹒２７％，報７５﹒２５元。

華為封殺繼續發酵，舜宇（０２３８２）跌２﹒８１％，報６５﹒７元，為半日表現最差藍

籌；瑞聲（０２０１８）走低０﹒９５％，報４１﹒６元；比亞迪電子（００２８５）蒸發

３﹒８２％，報１０﹒０８元；富智康（０２０３８）跌２﹒１３％，報０﹒９２元；鴻騰精密

（０６０８８）受壓，半日跌２﹒５２％，報３﹒０９元。

藥股個別發展，中生製藥（０１１７７）走高３﹒９４％，報７﹒６５元，為半日表現最佳

藍籌；藥明生物（０２２６９）漲５﹒４９％，報７６﹒９元；華潤醫藥（０３３２０）走低１

﹒６１％，報９﹒７６元；國藥（０１０９９）跟跌１﹒７３％，報２８﹒４５元。



＊萬洲於本周五除淨，半日跌近３％＊



半導體股普漲，中芯（００９８１）公布，申請自願將其美國預託證券股份從紐約證券交易

所退市，並撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊，該股半日揚９﹒２６％，報

９﹒２元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升１﹒２６％，報７６﹒５元；華虹半導體

（０１３４７）漲４﹒５８％，報１６﹒４４元；晶門科技（０２８７８）跌０﹒４３％，報０

﹒２３元。

豬肉股走勢不一，招銀國際最新報告，下調萬洲（００２８８）目標，由１１﹒１元降至

１０﹒７元，評級維持買入，該股將於本周五（３１日）末期息１５仙除淨，半日跌

２﹒５７％，報７﹒２１元；惠生國際（０１３４０）蒸發４﹒７３％，報０﹒１４１元；普甜

食品（０１６９９）揚２﹒８６％，報０﹒３６元；中糧肉食（０１６１０）跟升０﹒８４％，

報２﹒４元。

食品股普遍回吐，旺旺（００１５１）走低２﹒０６％，報５﹒７元；Ｈ＆Ｈ國際

（０１１１２）跌４﹒７６％，報４１元；周黑鴨（０１４５８）蒸發１﹒８７％，報

３﹒６７元；達利食品（０３７９９）跟跌０﹒９１％，報５﹒４５元；統一（００２２０）

則升０﹒８９％，報７﹒９３元。（ｍｗ）

