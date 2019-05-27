港股升勢缺乏支持，開報２７２３９點跌１１４點，國指跌５５點

《經濟通通訊社２７日專訊》美國與英國金融市場今日休市，市場繼續關注貿易戰發展，亞

洲市場今早普遍造好，日經升１０３點，首爾指數升４點。惟港股今早缺乏支持，騰訊（００７

００）錄得８連跌，今早低開逾１％拖累大市表現，另外內銀亦被拋售，建行（００９３９）、

工行（０１３９８）低開近１％。

恆生指數開報２７２３９，跌１１４點或跌０﹒４２％，主板成交１２﹒６８億元。國企指

數開報１０３９０點，跌５５點或０﹒５２９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１５％，報６５﹒５元；香港交易所（００３

８８）無升跌，報２４８元；騰訊控股（００７００）跌１﹒０５％，報３２１﹒４元；中國移

動（００９４１）跌０﹒６４％，報７１﹒５５元。



十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２７﹒１０元 跌１﹒０９％

騰訊控股（００７００） ３２１﹒４０元 跌１﹒０５％

長和 （００００１） ７４﹒０５元 跌０﹒８７％

恆安國際（０１０４４） ６０﹒１０元 跌０﹒８３％

建設銀行（００９３９） ６﹒２０元 跌０﹒８０％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５８元 跌０﹒７１％

中石化 （００３８６） ５﹒５８元 跌０﹒７１％

恆生銀行（０００１１） ２００﹒８０元 跌０﹒６９％

申洲國際（０２３１３） ９４﹒４５元 跌０﹒６８％

恆隆地產（００１０１） １７﹒５４元 跌０﹒６８％

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（ｕｌ）

