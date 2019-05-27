《盤後部署》港股短期或再現死亡交叉，料周內反覆向下穿二萬七關

《經濟通通訊社２７日專訊》英美股市因假期今日休市，市場繼續關注中美貿易戰發展。雖

然上周六（２５日）特朗普出訪日本時稱貿易談判大有進展，但港股今早依然低開１１４點報

２７２３９，一度低見２７１０５走低２４８點，再創約四個月低。

午後在Ａ股回勇下，港股曾由跌轉升最多１７點報２７３７１，不過及後港股無法企穩再倒

跌，最終港股全日收報２７２８８點，微跌６５點或０﹒２４％，主板成交近７３８﹒８２億元

，比上周五（２４日）少近２﹒８％。國指收報１０４０２點，亦跌４２點或０﹒４１％。

Ａ股表現向好，上證綜指收報２８９２，升３９點或１﹒３８％。深成指收報８９７９，升

２０３點或２﹒３１％，兩市全日成交４５２７億元人民幣。



＊英留歐或二次公投無望，中美貿戰情況未有好轉＊



歐洲議會選舉結束，由法拉奇（Ｎｉｇｅｌ Ｆａｒａｇｅ）帶領的英國脫歐黨在６４席中

取得２８席，成為議會中最大黨。他要求出席周一的脫歐談判，並警告如果遭拒絕將為英國政界

帶來翻天覆地的影響。而隨著文翠珊辭任首相，保守黨需要挑選另一位新首相，但新官未上任已

被法拉奇警告，英國脫歐是自二戰以來最大的決定，脫歐黨現在必須加入談判。他更揚言，如果

英國沒有在限期前離開歐盟，相信下次大選脫歐黨將會重演今次大選的意外。毫無疑問，今次選

舉結果反映英國民眾對脫歐已失去耐心，而隨著強勢的脫歐黨上場，脫歐速度料將加快，各國股

市亦預期將面臨脫歐的影響。

美國總統特朗普近日出訪日本進行國事訪問，他今天於記者會上大轉口風直言，雖然中國希

望達成貿易協議，但美國尚未準備與中國達成協議。他又指，美國對中國商品加徵的關稅，可以

非常輕易地增加。他更坦言，未來將與中國達成貿易協議，因為相信中國將無法繼續支付數千億

美元的關稅。特朗普的言論反映中美貿戰情況未有好轉，相反可能存在更多的變數，而美國「高

姿態」的轉變可能會令中國失去耐心，繼而使談判破裂，使環球股市繼續處於不穩狀態。



＊港股料五窮後再六絕，下月或下試２６７６７點＊



雖然今日港股曾輕微回彈，但全日亦以跌市收場，未能脫離踏入下跌軌道的事實。以目前廿

天線（２８５６６點）正在急速下跌的走勢而言，短期有很大機會會跌穿百天線

（２８２９５點）形成死亡交叉，為港股帶來下一輪跌勢。雖然目前１４天ＲＳＩ持續下跌至

２８進入超賣水平，但不排除今次的調整浪將為港股帶來「超賣再超賣」的情況，即使反彈亦只

會是技術性反彈。

再者，港股５月的走勢符合「五窮」的局面，以保力加通道的底部估計，港股絕對有機會下

試至２６７６７點水平，不過２７０００點始終是大市的心理大關，故相信港股周內會先穿該關

口，再踏入「六絕」的局面。（ａｌ）

