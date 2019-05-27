《經濟通通訊社２７日專訊》美國４月美國耐用品訂單下跌２﹒１％，市場預期為下跌２％
，目前企業正面對訂單減少，以及消化庫存的壓力。庫存過剩主要集中在汽車行業，波音的７３
７ ＭＡＸ飛機減產，亦對製造業造成影響。
非國防飛機訂單在３月增長７﹒８％後，４月急跌２５﹒１％。波音稱，４月只接到４架飛
機的訂單，低於３月的４４架。
剔除飛機的非國防耐用品訂單４月下跌０﹒９％，市場原預期將下跌０﹒３％，進一步證明
美國經濟目前正在放緩。（ｍｎ）
27/05/2019 08:18
《外地經濟》美國４月美國耐用品訂單下跌２﹒１％，遜預期
《經濟通通訊社２７日專訊》美國４月美國耐用品訂單下跌２﹒１％，市場預期為下跌２％
，目前企業正面對訂單減少，以及消化庫存的壓力。庫存過剩主要集中在汽車行業，波音的７３
７ ＭＡＸ飛機減產，亦對製造業造成影響。
非國防飛機訂單在３月增長７﹒８％後，４月急跌２５﹒１％。波音稱，４月只接到４架飛
機的訂單，低於３月的４４架。
剔除飛機的非國防耐用品訂單４月下跌０﹒９％，市場原預期將下跌０﹒３％，進一步證明
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