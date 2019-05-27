《經濟通通訊社２７日專訊》日本首相安倍晉三表示，將與美國總統特朗普將討論北韓、美
日經濟議題及下個月的２０國集團（Ｇ２０）峰會。
今早特朗普會晤日本德仁天皇及雅子皇后，但美日兩國的貿易摩擦令特朗普的訪日之行蒙上
陰影。
特朗普表示，與安倍晉三就貿易及軍事議題上有很好的討論，兩國正致力解決貿易失衡問題
，亦會討論汽車議題，美日有可能在８月就貿易作出一些宣布。（ｍｎ）
27/05/2019 11:37
【貿易開戰】安倍晉三：將與特朗普討論北韓及美日經濟議題
《經濟通通訊社２７日專訊》日本首相安倍晉三表示，將與美國總統特朗普將討論北韓、美
日經濟議題及下個月的２０國集團（Ｇ２０）峰會。
今早特朗普會晤日本德仁天皇及雅子皇后，但美日兩國的貿易摩擦令特朗普的訪日之行蒙上
陰影。
特朗普表示，與安倍晉三就貿易及軍事議題上有很好的討論，兩國正致力解決貿易失衡問題
，亦會討論汽車議題，美日有可能在８月就貿易作出一些宣布。（ｍｎ）
|國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
|生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
|生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰