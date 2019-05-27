【貿易開戰】安倍晉三：將與特朗普討論北韓及美日經濟議題

《經濟通通訊社２７日專訊》日本首相安倍晉三表示，將與美國總統特朗普將討論北韓、美

日經濟議題及下個月的２０國集團（Ｇ２０）峰會。

今早特朗普會晤日本德仁天皇及雅子皇后，但美日兩國的貿易摩擦令特朗普的訪日之行蒙上

陰影。

特朗普表示，與安倍晉三就貿易及軍事議題上有很好的討論，兩國正致力解決貿易失衡問題

，亦會討論汽車議題，美日有可能在８月就貿易作出一些宣布。（ｍｎ）

