【華為風波】惠譽：三星電子或因華為被打壓而受惠

《經濟通通訊社２７日專訊》評級機構惠譽指出，華為受美中貿易戰所打壓，或令三星電子

有機會加強智能手機市場的地位。

包括谷歌及軟銀旗下晶片商ＡＲＭ在內的科技公司表示，將停止向華為供貨及提供更新。

惠譽認為，無法使用Ａｎｄｒｏｉｄ系統可能會損害華為在中國以外的智能手機銷售，從而

令三星有機會提高市場份額。

惠譽又指出，蘋果亦可能是美中貿易緊張的另一個受害者，因這將加快ｉＰｈｏｎｅ在中國

的市場份額的流失。（ｍｎ）

