《經濟通通訊社２７日專訊》評級機構惠譽指出，華為受美中貿易戰所打壓，或令三星電子
有機會加強智能手機市場的地位。
包括谷歌及軟銀旗下晶片商ＡＲＭ在內的科技公司表示，將停止向華為供貨及提供更新。
惠譽認為，無法使用Ａｎｄｒｏｉｄ系統可能會損害華為在中國以外的智能手機銷售，從而
令三星有機會提高市場份額。
惠譽又指出，蘋果亦可能是美中貿易緊張的另一個受害者，因這將加快ｉＰｈｏｎｅ在中國
的市場份額的流失。（ｍｎ）
27/05/2019 11:45
【華為風波】惠譽：三星電子或因華為被打壓而受惠
《經濟通通訊社２７日專訊》評級機構惠譽指出，華為受美中貿易戰所打壓，或令三星電子
有機會加強智能手機市場的地位。
包括谷歌及軟銀旗下晶片商ＡＲＭ在內的科技公司表示，將停止向華為供貨及提供更新。
惠譽認為，無法使用Ａｎｄｒｏｉｄ系統可能會損害華為在中國以外的智能手機銷售，從而
令三星有機會提高市場份額。
惠譽又指出，蘋果亦可能是美中貿易緊張的另一個受害者，因這將加快ｉＰｈｏｎｅ在中國
的市場份額的流失。（ｍｎ）
|國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
|生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
|生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰