《經濟通通訊社２７日專訊》英國執政保守黨及在野工黨在歐洲議會選舉中取得數十年來最
差的表現，因為選民選擇在支持及反對歐盟上立場更明確的政治人物。
目前點票近乎完成，疑歐派法拉奇（Ｎｉｇｅｌ Ｆａｒａｇｅ）新成立的「脫歐黨」排名
第一，得票率為３２％，緊取其後的是得票２０％的親歐派自由民主黨。而黨內立場分歧的工黨
以１４％排名第三，反脫歐的綠黨獲得１２％，首相文翠珊領導的保守黨只拿到９％。（ｍｎ）
27/05/2019 13:12
【脫歐之後】歐議會選舉英國保守黨及工黨慘敗，「脫歐黨」大勝
《經濟通通訊社２７日專訊》英國執政保守黨及在野工黨在歐洲議會選舉中取得數十年來最
差的表現，因為選民選擇在支持及反對歐盟上立場更明確的政治人物。
目前點票近乎完成，疑歐派法拉奇（Ｎｉｇｅｌ Ｆａｒａｇｅ）新成立的「脫歐黨」排名
第一，得票率為３２％，緊取其後的是得票２０％的親歐派自由民主黨。而黨內立場分歧的工黨
以１４％排名第三，反脫歐的綠黨獲得１２％，首相文翠珊領導的保守黨只拿到９％。（ｍｎ）
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