【貿易開戰】特朗普：中國或後悔再協商，美方現未準備好達成協議

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，將在未來一段時間內與中國達成貿易協

議，不過認為中國對近期貿易談判中遇到的挫折感到後悔，亦不相信中國能無限期地承受美國加

徵關稅。

美國此前指，是因為中國試圖重新協商之前已經同意的協議內容，令美國上調關稅。

特朗普表示，相信中國目前希望已經達成貿易協議，而非嘗試重新談判。但他本人現時尚未

準備好達成協議，預計美中協議將在未來一段時間內達成。（ｍｎ）

