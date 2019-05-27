《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，將在未來一段時間內與中國達成貿易協
議，不過認為中國對近期貿易談判中遇到的挫折感到後悔，亦不相信中國能無限期地承受美國加
徵關稅。
美國此前指，是因為中國試圖重新協商之前已經同意的協議內容，令美國上調關稅。
特朗普表示，相信中國目前希望已經達成貿易協議，而非嘗試重新談判。但他本人現時尚未
準備好達成協議，預計美中協議將在未來一段時間內達成。（ｍｎ）
27/05/2019 15:18
【貿易開戰】特朗普：中國或後悔再協商，美方現未準備好達成協議
《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，將在未來一段時間內與中國達成貿易協
議，不過認為中國對近期貿易談判中遇到的挫折感到後悔，亦不相信中國能無限期地承受美國加
徵關稅。
美國此前指，是因為中國試圖重新協商之前已經同意的協議內容，令美國上調關稅。
特朗普表示，相信中國目前希望已經達成貿易協議，而非嘗試重新談判。但他本人現時尚未
準備好達成協議，預計美中協議將在未來一段時間內達成。（ｍｎ）
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