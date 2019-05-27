《經濟通通訊社２７日專訊》比特幣今日一度高見８９３７﹒２５美元，創逾一年新高。根
據ＣｏｉｎＤｅｓｋ顯示，比特幣現升９﹒２％至８７３７﹒７２美元。
比特幣過去數周獲資金追捧，今年內價格已上漲逾１４０％，主要由於愈來愈多加密貨幣相
關產品推出，如台灣手機製造商ＨＴＣ推出一款儲存加密貨幣的手機，同時有傳
Ｆａｃｅｂｏｏｋ正在開發自己的加密貨幣。（ｍｎ）
27/05/2019 16:14
【代幣風暴】比特幣曾突破８９００美元，創逾一年新高
《經濟通通訊社２７日專訊》比特幣今日一度高見８９３７﹒２５美元，創逾一年新高。根
據ＣｏｉｎＤｅｓｋ顯示，比特幣現升９﹒２％至８７３７﹒７２美元。
比特幣過去數周獲資金追捧，今年內價格已上漲逾１４０％，主要由於愈來愈多加密貨幣相
關產品推出，如台灣手機製造商ＨＴＣ推出一款儲存加密貨幣的手機，同時有傳
Ｆａｃｅｂｏｏｋ正在開發自己的加密貨幣。（ｍｎ）
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