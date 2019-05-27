《經濟通通訊社２７日專訊》據外電報道，聲寶行政總裁戴正吳正在考慮放棄在中國生產銷
售往美國的手提電腦，受累於美國向中國加徵關稅。
聲寶有可能將生產轉移至台灣及越南，同時還考慮將影印機的生產轉移到泰國。（ｍｎ）
27/05/2019 16:35
【華為風波】據報聲寶考慮將銷往美國手提電腦生產撤離中國
《經濟通通訊社２７日專訊》據外電報道，聲寶行政總裁戴正吳正在考慮放棄在中國生產銷
售往美國的手提電腦，受累於美國向中國加徵關稅。
聲寶有可能將生產轉移至台灣及越南，同時還考慮將影印機的生產轉移到泰國。（ｍｎ）
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