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27/05/2019 16:47

【貿易開戰】特朗普敦促安倍晉三解決美日貿易失衡

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普敦促日本首相安倍晉三解決與美國的貿易失衡
問題，並稱對北韓問題的進展感到滿意。
　　特朗普展開對日本為期４日的國事訪問，特朗普與安倍舉行的記者會上稱，他希望能消除貿
易壁壘，讓美國出口商品在日本享有平等地位，相信可以很快就貿易協議作出更多的宣布。（ｍ
ｎ）

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