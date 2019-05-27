【貿易開戰】特朗普敦促安倍晉三解決美日貿易失衡

《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普敦促日本首相安倍晉三解決與美國的貿易失衡

問題，並稱對北韓問題的進展感到滿意。

特朗普展開對日本為期４日的國事訪問，特朗普與安倍舉行的記者會上稱，他希望能消除貿

易壁壘，讓美國出口商品在日本享有平等地位，相信可以很快就貿易協議作出更多的宣布。（ｍ

ｎ）

