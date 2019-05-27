《台股攻略－馮偉明》大立光領跌，台股量縮小漲

《台股攻略》台股今日（２７日）開高收高，升５﹒８５點，收１０３３４﹒１３點，成交

金額為新台幣９１８﹒８４億元。

華為概念股今日較為弱勢，大立光跌２﹒２５％，終場收新台幣３６９０元；台積電跌

０﹒８６％，終場收新台幣２３１元；鴻海收平盤新台幣７１﹒４元。日月光投控升０﹒１７％

，終場收新台幣５８﹒７元；聯發科跌２﹒０９％，收新台幣２８１元；旺宏跌２﹒４４％，終

場收新台幣２０元。被動元件族群方面，國巨升１﹒２４％，收新台幣２４５元；華新科跌

０﹒３２％，收新台幣１５３﹒５元。金控股方面，國泰金升０﹒３７％，收新台幣４０﹒７５

元；富邦金升０﹒７１％，收新台幣４２﹒３元；中信金升０﹒２４％，收新台幣２０﹒９５元

。今日營建族群表現強悍，冠德升超過９％、國建升７％，京城及全坤建升超過６％，隆大、皇

翔、華固、三發地產及欣陸等也有半根漲停以上，其餘營建個股亦同步上攻。紡織股在聚陽升超

過２％帶動下，如興幾近漲停、立益、三洋紡及集盛升超過２％，宜進、年興、大東、宏州、力

麗、新纖等也全面收升。

在貿易戰升溫、習特會延後以及美國對華為限制令衝擊半導體供應鏈等變數影響下，預期台

股後市呈整固局面。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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