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即市新聞

27/05/2019 17:28

《台股攻略－馮偉明》大立光領跌，台股量縮小漲

　　《台股攻略》台股今日（２７日）開高收高，升５﹒８５點，收１０３３４﹒１３點，成交
金額為新台幣９１８﹒８４億元。
　　華為概念股今日較為弱勢，大立光跌２﹒２５％，終場收新台幣３６９０元；台積電跌
０﹒８６％，終場收新台幣２３１元；鴻海收平盤新台幣７１﹒４元。日月光投控升０﹒１７％
，終場收新台幣５８﹒７元；聯發科跌２﹒０９％，收新台幣２８１元；旺宏跌２﹒４４％，終
場收新台幣２０元。被動元件族群方面，國巨升１﹒２４％，收新台幣２４５元；華新科跌
０﹒３２％，收新台幣１５３﹒５元。金控股方面，國泰金升０﹒３７％，收新台幣４０﹒７５
元；富邦金升０﹒７１％，收新台幣４２﹒３元；中信金升０﹒２４％，收新台幣２０﹒９５元
。今日營建族群表現強悍，冠德升超過９％、國建升７％，京城及全坤建升超過６％，隆大、皇
翔、華固、三發地產及欣陸等也有半根漲停以上，其餘營建個股亦同步上攻。紡織股在聚陽升超
過２％帶動下，如興幾近漲停、立益、三洋紡及集盛升超過２％，宜進、年興、大東、宏州、力
麗、新纖等也全面收升。
　　在貿易戰升溫、習特會延後以及美國對華為限制令衝擊半導體供應鏈等變數影響下，預期台
股後市呈整固局面。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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