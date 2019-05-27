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即市新聞

27/05/2019 09:01

聯交所：三愛健康未能維持足夠營運水平，或６月５日起停牌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》三愛健康（０１８８９）宣布，公司收到聯交所通知，因公司
未能維持足夠的營運水平或擁有足夠價值的有形資產，或證明其擁有上市規則所指足夠潛在價值
的無形資產，以保證股份得以繼續上市，因此按上市規則決定公司暫停買賣及進行除牌。
　　公司指出，聯交所考慮以下準則對公司停牌及除牌決定：
１．公司自２０１５年１２月３１日年度以來，收益由５﹒５６億元人民大幅度減少至６４１０
萬元人民幣，而且多年來錄得重大虧損，而醫藥產品業務已顯著惡化並產生少量收益；
２．融資租賃業務及一般貿易業務的營運歷史有限，所產生的收益較少，且損益甚微；
３．截至２０１８年１２月３１日止，公司總資產為３﹒６５７億元人民幣，主要包括貿易應收
款項及其他應收款項、融資租賃應收款項及收購非流動資產的按金。聯交所擔憂經營該等資產可
能無法使公司按足夠的營運水平開展業務，從而無法證明股份持續上市的合理性。
４．公司最近購得兩間附屬，惟該等計劃尚處於初步階段，規模甚小。公司尚未證明該等計劃如
何將能夠大幅改善該業務分部及產生足夠的收益及溢利。
　　根據聯交所函件，公司須重新遵守上市規則，並有１８個月糾正期，若公司於１８個月期間
屆滿（２０２０年１１月２３日）前未能達成上述要求，聯交所則將公司停牌。
　　如公司於今年６月４日之前無作出任何覆核申請，公司股份將於今年６月５日上午九時正起
暫停買賣，在此之前股份將會繼續買賣。（ｕｌ）

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