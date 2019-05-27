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即市新聞

27/05/2019 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》短線與超短線該買甚麼？沽甚麼？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、金
融業與消費品製造業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中華
煤氣（００００３）、中電（００００２）與香港電訊（０６８２３），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首
選長和（００００１）、玖龍紙業（０２６８９）與中國銀行（０３９８８）。
　　再者，各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、消費品製造
業與消費者服務業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票為華潤電
力（００８３６）、香港電訊與中國燃氣（００３８４），可用作買入其相關認購權證或牛證圖
利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國銀行
、長和與玖龍紙業。
　　今早（２７日）港股略為低開後，立即吸引到趁低吸納的買盤入市。小時圖保歷加通道底部
支持失而復得，但ＳＴＣ的％Ｋ跌穿了％Ｄ，令市況變得好淡難分，充滿變數。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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