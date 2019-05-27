【新股上市】信義能源（３８６８）開報１﹒９元，較招股價低２％

《經濟通通訊社２７日專訊》信義能源（０３８６８）於明日（２８日）在聯交所主板掛牌

上市，今日在輝立交易所暗盤開報１﹒９元，較招股價１﹒９４元低２％。以該股份每手交易單

位為２０００股計，不計手續費，每手蝕８０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８５元，較招股價低出４﹒６４％。（ｕｌ）

