《經濟通通訊社２７日專訊》信義能源（０３８６８）於明日（２８日）在聯交所主板掛牌
上市，今日在輝立交易所暗盤開報１﹒９元，較招股價１﹒９４元低２％。以該股份每手交易單
位為２０００股計，不計手續費，每手蝕８０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８５元，較招股價低出４﹒６４％。（ｕｌ）
27/05/2019 16:17
【新股上市】信義能源（３８６８）開報１﹒９元，較招股價低２％
《經濟通通訊社２７日專訊》信義能源（０３８６８）於明日（２８日）在聯交所主板掛牌
上市，今日在輝立交易所暗盤開報１﹒９元，較招股價１﹒９４元低２％。以該股份每手交易單
位為２０００股計，不計手續費，每手蝕８０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８５元，較招股價低出４﹒６４％。（ｕｌ）
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