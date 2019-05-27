《談國論企－黎偉成》習突顯長征長期抗特非軍事戰

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０１９年５月２０日赴

江西考察，先到於都縣瞻仰中央紅軍長征出發紀念碑等，繼而在座談會上強調「只要我們保持堅

定理想信念和堅強革命意志，就能把一個個坎都邁過去」，以長征精神，抗特朗普單方掀起對華

經貿、科技戰甚至罕有地以一國之力打壓中國個企、個人惡思劣行，我看特廝仍即使天真妄想地

頻頻出招，碰之壁日甚。國際貨幣基金ＩＭＦ報告評美對華加徵關稅會使當地「企業及消費者成

為貿戰輸家」，對特廝之連任會是一個重大打擊。



＊要一個個坎邁過去把陷阱封鎮通拋身後＊



對於中美最新關係，重點有：（甲）我高度認為：習近平於５月２０日至２２日特地到江西

之考察，所宣示的政治意義，十分重大，特別是（一）於２１日主持召開動進中部地區崛起工作

座談會發表重要講話，所強調的：「只要我們保持堅定理想信念和堅強革命意志，就能把一個個

坎都邁過去，甚麼陷阱，甚麼圍追堵截啊，甚麼封鎖線啊，把它們通通拋在身後！」此語顯然是

借昔，喻今，昔乃借紅軍長征，今之所指，肯定是由特朗普自２０１８年３月開始借貿易對華挑

起的「非軍事戰爭」。特廝於一年多來，從經貿、科技到個企、個人，進行日益全面的「非軍事

戰爭」，確實設置一個個「坎」、「陷阱」、「圍追堵截」、「封鎖線」等，蓋地舖天而來，而

習近平所言「把它們通通拋在身後」，表明他有決心、有辦法把特朗普源源不絕推出的一個個「

坎」、「陷阱」、「圍追堵截」、「封鎖線」等，都可以通通拋在身後，通通解決好。

能夠把美國對華所設之坎、陷阱等，通通拋在身後，武器乃習近平力言之要保持（１）堅定

理想信念，和（２）堅強革命意志。

和（二）抵江西首日，習近平便轉乘火車到於都縣瞻仰中央紅軍長征出發紀念碑，察看中央

紅軍長征出發地舊址原於都縣東門渡口，參觀中央紅軍長征出發紀念館，幾個點，都是長征出發

之點，意味現時抗拒美國對華所掀「非軍事戰爭「的長征，已響起出發的號角。

從習近平要以長征喻對美對華掀發的「非軍事戰爭」，我之解讀為：特朗普是一個喜怒無常

、沒有誠信、貪得無厭、專橫霸道的真小人，加上在走馬上任後不斷震走許許多多有專業、有原

則、有誠信、有識之士，留下和加入其團隊的就是一大群真真假假的真小人，不僅積極地執行特

廝的美帝國霸權主義劣策，和建起圍牆為特廝「保密」和護短，更樂此不疲地群起對中國進行範

圍日益廣泛的打壓、圍堵、封殺，發展到由特朗普草草簽署「行政命令」，便馬上有部門把華為

及相關數十家公司列入黑名單的配套，緊密、迅速，沒有一個同一個鼻孔出氣的一夥人「共同努

力」，是不行的。由是中國需要有長征的精神，堅持本國的合法合理主權的原則，建立對特廝之

仇華反華惡思劣行進行長期的抗爭的思路，便可以減少大大小小的不必要虧損。



＊求平等互利就要長期抗特貪得無厭事事獨贏＊



尤其是特朗普這個絕對沒有誠信之廝，「答應」了之事，居然可以在旦夕間推翻，劣行罄竹

難書。最令人印象難忘的，當然是中美於２０１８年５月份進行三輪的貿易磋商終於達成《聯合

聲明》，和雙方首席代表更不約而同的分別對媒體表示「不打貿易戰」，和會繼續就經貿問題保

持磋商，但特朗普一語否定，貿談到第１１輪還是未見終結之望，也就是特廝貪得無厭地不斷「

提價」所致。

長期抗特，是為必不可少、不可稍一鬆懈的對美頭號政策。

需要指出者，為（乙）特朗普確實是一個膽大妄為、獨斷獨行、無法無天之廝。他於５月

２３日居然急就章地表示希望把「美國對華為採取的措施，納入中美經貿磋商」，乃完全沒有任

何基本經濟商業知道之癡言，理由為（１）華為屬個企，肯定不屬兩國從政治層面作政策性經貿

磋商的範籌，特廝一而再混言淆語，反映出其膚淺和粗卑。

此亦（２）絕對暴露出特廝擬動用「堂堂」美國一國之力打壓華為，作為對華貿談威脅一指

，何其虛弱！

不可忽視的，有（丙）國際貨幣基金組織ＩＭＦ的份新報告，論及美國對輸入的中國商品加

徵關稅時，罕有地強力表明「成本上升幾乎由美國企業和消費者全面承擔」，和由於部分關稅已

經轉嫁予美國消費者，故「美國消費者成為貿易戰的輸家」，此言甚是，而我之解讀是既然企業

和消費者在美國對華單方掀起的貿戰受損，有誰又會開開心心地投特朗普一票？特廝一旦連任受

阻，我看一定會進一步發瘋發狂，世界多難矣！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

