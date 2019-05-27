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即市新聞

27/05/2019 09:35

《中資異動》中芯（９８１）揚近４％，擬撤銷美國預托證券上市

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中芯國際（００９８１）現報８﹒７４元，升３﹒８％，盤中
高見８﹒７４元，暫成交達４４３萬股，涉資３８２４萬元。
　　中芯國際最新公布，申請自願將其美國預託證券股份從紐約證券交易所退市，並撤銷該等美
國預托證券股份和相關普通股的註冊，交易最後日期為６月１３日或前後。　
　　該集團指退市因美國預託證券股份交易量與其全球交易量相比有限，加上維持有關股份上市
等涉重大行政負擔和成本，而退市後該集團證券交易集中在聯交所進行。
　　現時，恆生指數報２７２２７，跌１２５點或跌０﹒４６％，主板成交２９﹒０９億元。國
企指數報１０３７４，跌０﹒６８％或跌７１點。
　　上證綜合指數報２８４７，跌５點或跌０﹒１９％，暫成交７１﹒３３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　７５﹒７００元　　　升０﹒２０％
　　威雅利　　　（００８５４）　　　３﹒３００元　　　無升跌
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１５﹒９００元　　　升１﹒１５％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　１０﹒０６０元　　　無升跌
　　海亮國際　　（０２３３６）　　　０﹒３８５元　　　無升跌
　　晶門科技　　（０２８７８）　　　０﹒２３１元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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