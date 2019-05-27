《中資異動》中芯（９８１）揚近４％，擬撤銷美國預托證券上市

《經濟通通訊社２７日專訊》中芯國際（００９８１）現報８﹒７４元，升３﹒８％，盤中

高見８﹒７４元，暫成交達４４３萬股，涉資３８２４萬元。

中芯國際最新公布，申請自願將其美國預託證券股份從紐約證券交易所退市，並撤銷該等美

國預托證券股份和相關普通股的註冊，交易最後日期為６月１３日或前後。

該集團指退市因美國預託證券股份交易量與其全球交易量相比有限，加上維持有關股份上市

等涉重大行政負擔和成本，而退市後該集團證券交易集中在聯交所進行。

現時，恆生指數報２７２２７，跌１２５點或跌０﹒４６％，主板成交２９﹒０９億元。國

企指數報１０３７４，跌０﹒６８％或跌７１點。

上證綜合指數報２８４７，跌５點或跌０﹒１９％，暫成交７１﹒３３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＡＳＭ太平洋（００５２２） ７５﹒７００元 升０﹒２０％

威雅利 （００８５４） ３﹒３００元 無升跌

華虹半導體 （０１３４７） １５﹒９００元 升１﹒１５％

上海復旦 （０１３８５） １０﹒０６０元 無升跌

海亮國際 （０２３３６） ０﹒３８５元 無升跌

晶門科技 （０２８７８） ０﹒２３１元 無升跌

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（ｓｃ）

