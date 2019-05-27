《外匯達仁－盧楚仁》歐洲的「危」多過「機」

《外匯達仁》中美爆發貿易大戰之際，金融市場又要面對歐洲所衍生的困擾，因歐洲議會選

舉結束後，歐洲議會公布最新的預測，中間偏右及極右的陣營，很大機會增加議席，再加上英國

首相大熱人選約翰遜，表示要做好「硬脫歐」的準備，估計這些困擾，會令歐洲以致環球金融市

場的不安情緒會持續升溫。



＊歐議會政策或傾右＊



以目前最新預測來判斷，中間偏右的歐洲人民黨預料可奪得１７８個議席，成為歐洲議會的

最大黨，而今次選舉的大贏家是鼓吹民粹主義和極右的政黨，他們由原本的只有２０席，現增加

至５７席。鼓吹環保的綠黨則由１９席增加至７１席。



當中，馬琳勒龐領導的法國極右陣營國民聯盟勝出，票數多過馬克龍的執政黨，以此趨勢判

斷，主張鼓吹「脫歐」的馬琳勒龐會在２０２２年的法國大選勝出，對歐盟和歐元造成無可挽救

的災難。德國極右的另類選擇黨的得票，亦比上屆增加３﹒４％。



上述結果會令未來歐洲議會的政策傾右，更糟糕的是正如法國的結果推斷，馬琳勒龐有機會

成為下屆法國總統繼而帶動法國舉行「脫歐」公投，這破壞力絕對不容忽視。另一方面，意大利

政府亦聲言會在歐洲議會選舉結束後會增加預算赤字佔國內生產總值的比率，更不惜上調歐盟所

定的３％規定，若歐盟企硬不通過的話，金融市場將會擔心意大利債務危機又再重臨。



＊約翰遜拜相機會高＊



在歐美貿易戰方面，雖然特朗普推遲徵收歐洲的汽車關稅１８０日，但估計特朗普只是緩兵

之計，讓他現在可專心應對中美貿易戰。不管結果如何，相信稍後時間他會重新展開歐美貿易戰

。

最後，上星期英國首相文翠珊終於宣布在６月７日辭職，之後會擔任看守首相，直至７月底

選出新的黨魁之後。暫時已經有八位黨員宣布競逐。當然，支持「硬脫歐」的大熱門約翰遜應可

拜相，他最新公開表示，英國要做好「硬脫歐」的準備。若不幸１０月３１日英國真的「硬脫歐

」的話，估計對英國和歐盟兩地的政經和金融市場帶來重創，歐元將有機會醞釀出現世紀暴跌。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

