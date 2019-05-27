《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部公告，對原產於美國、歐盟、韓國
、日本和泰國的進口苯酚反傾銷調查的初步裁定。自２７日起，進口經營者在進口前述產品時，
應依據裁定所確定的各公司保證金比率１１﹒９％－１２９﹒６％向中國海關提供相應的保證金
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27/05/2019 10:30
【貿易開戰】商務部：對原產美國、歐盟等進口苯酚進行反傾銷調查
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》商務部公告，對原產於美國、歐盟、韓國
、日本和泰國的進口苯酚反傾銷調查的初步裁定。自２７日起，進口經營者在進口前述產品時，
應依據裁定所確定的各公司保證金比率１１﹒９％－１２９﹒６％向中國海關提供相應的保證金
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