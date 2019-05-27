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27/05/2019 11:04

【駐京專電】自然資源部：構建統一基礎信息平台保護國土空間開發

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》就強化國土空間規劃，自然資源部副部長
趙龍表示，下一步，將堅定不移推進和實施「多規合一」，形成「一本規劃、一張藍圖」，建立
統一的編制審批體系、實施監督體系、法規政策體系和技術標準體系，構建統一的基礎信息平台
，形成全國國土空間開發保護「一張圖」，實現國土空間開發保護更高質量、更有效率、更加公
平、更可持續。
　　他表示，要科學有序統籌布局生態、農業、城鎮空間，划定生態保護紅線、永久基本農田、
城鎮開發邊界等管控邊界，優化國土空間結構布局，保護生態屏障，開展生態保護和修復，完善
基礎設施和公共服務設施，延續歷史文脈，突出地域特色。
　　要強化規劃實施監管權威性。規劃一經批復，就具有法律效力，任何部門和個人不得隨意修
改、違規變更，堅決防止出現換一屆黨委政府改一次規劃的現象。堅持先規劃、後實施，嚴禁違
規建設。
　　在規劃審批中，要減少報國務院審批的城市數量，同時按照「管什麼就批什麼」原則，精簡
規劃審批內容，重點從目標定位、底線約束、控制性指標、相鄰關係等方面進行控制性審查，大
幅壓縮審批時間，提高行政效率；要結合「多規合一」，推進用地審批和規劃許可「多審合一」
「多證合一」，切實優化營商環境，體現「多規合一」改革效果。

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