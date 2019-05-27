《娥姐錦囊－張賽娥》華為四面楚歌，全球經濟受累

《娥姐錦囊》美國特朗普政府對華為的封殺行動升級，英國和日本企業亦受壓，近日英國晶

片大廠ＡＲＭ便與華為「割席」，而日本軟銀及ＫＤＤＩ也宣布延遲發布華為手機，華為可謂四

面楚歌！雖然不敢說封殺行動足以致命，但對華為始終「很傷」，而且受創的不僅是華為，全球

經濟也受牽連，今年經濟前景絕不樂觀，但亦無需太悲觀。

隨著全球經濟一體化，各產業可謂「你中有我，我中有你」，華為亦不能獨善其身，雖云華

為在美國發布禁令前已囤積了一年所需關鍵零部件，但存貨總有耗盡的一天，事件肯定對華為開

發５Ｇ帶來影響。

市傳美國制裁中資企業的名單擴大，中國ＡＩ公司亦可能中招，但因涉及科技不太先進，威

脅有限，相信美方的封殺行動將不如對華為般嚴重。

近日特朗普放話指。華為問題可以在貿易協議中解決，反映他在談判過程中要爭取最大利益

的立場，相信此番「老大打老二」，美國將會致力拖慢內地科技發展步代，絕不容許中國發展過

程太順暢。

儘管中美貿易戰對全球經濟的實質影響暫難估算，但中國和美國均屬全球大國，雙方交戰，

必定影響全球經濟。ＩＭＦ最近指出，關稅上升帶來的成本，幾乎全部由美國進口商承擔，估計

部分關稅已轉嫁予美國消費者，相信一旦特朗普過度強硬，以致他在美國本土日益受壓時，他自

然會調整政策。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

