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27/05/2019 17:39

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒５億，買工行建行騰訊沽萬洲融創

　　《經濟通通訊社２７日專訊》在中美貿易戰未明朗下，港股周一低開１１４點後，最多走低
２４８點報２７１０５點，再創逾四個月低，其後Ａ股由跌轉升，支持港股午後跌幅收窄，更一
度倒升１７點，最終港股收報２７２８８，仍跌６５點或０﹒２４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒４６億人民幣，比上周五（２４日）的１０﹒７２億人
民幣，增加３﹒７４億人民幣或３４﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行
（０１３９８）、建設銀行（００９３９）和騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是萬
洲國際（００２８８）和融創中國（０１９１８）。全日主板成交７３８﹒８２億元，較昨日減
少２﹒８％，其中港股通成交７４﹒７３億元，佔總成交１０﹒１１％。

＊包商銀行事件無礙北水追入內銀股＊

　　儘管內地包商銀行被銀保監接管，令內銀股價偏軟，但仍無阻北水湧入內銀股，約３﹒４３
億北水淨買入工行，建行亦獲２﹒３３億北水流入。騰訊雲重點拓客戶版圖，約１﹒７３億北水
買入騰訊，惟其股價跌勢未止，周一再跌０﹒３１％，連跌第八日。
　　豬肉股萬洲遭招銀國際下調目標價３﹒６％至１０﹒７元，約９６５９萬北水撤出，股價下
跌１﹒７６％。中金公司報告認為，國內房地產政策在「因城施策」框架下，將繼續相對溫和，
建議逢低買入，融創中國股價升０﹒７７％，但仍遭９２３９萬北水沽出。（ｂｎ）

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