【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒５億，買工行建行騰訊沽萬洲融創

《經濟通通訊社２７日專訊》在中美貿易戰未明朗下，港股周一低開１１４點後，最多走低

２４８點報２７１０５點，再創逾四個月低，其後Ａ股由跌轉升，支持港股午後跌幅收窄，更一

度倒升１７點，最終港股收報２７２８８，仍跌６５點或０﹒２４％。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒４６億人民幣，比上周五（２４日）的１０﹒７２億人

民幣，增加３﹒７４億人民幣或３４﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行

（０１３９８）、建設銀行（００９３９）和騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是萬

洲國際（００２８８）和融創中國（０１９１８）。全日主板成交７３８﹒８２億元，較昨日減

少２﹒８％，其中港股通成交７４﹒７３億元，佔總成交１０﹒１１％。



＊包商銀行事件無礙北水追入內銀股＊



儘管內地包商銀行被銀保監接管，令內銀股價偏軟，但仍無阻北水湧入內銀股，約３﹒４３

億北水淨買入工行，建行亦獲２﹒３３億北水流入。騰訊雲重點拓客戶版圖，約１﹒７３億北水

買入騰訊，惟其股價跌勢未止，周一再跌０﹒３１％，連跌第八日。

豬肉股萬洲遭招銀國際下調目標價３﹒６％至１０﹒７元，約９６５９萬北水撤出，股價下

跌１﹒７６％。中金公司報告認為，國內房地產政策在「因城施策」框架下，將繼續相對溫和，

建議逢低買入，融創中國股價升０﹒７７％，但仍遭９２３９萬北水沽出。（ｂｎ）

