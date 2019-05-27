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即市新聞

27/05/2019 15:32

《美元走勢－羅明立》歐元處於下降通道，留意歐央行長變動

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５６　　　１０９﹒３６　　　１０９﹒５５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１５　　　１﹒１２０２　　　１﹒１２０５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７４８　　　１﹒２７２０　　　１﹒２７４３
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００４２　　　１﹒００１７　　　１﹒００３４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９５　　　７﹒８４６７　　　７﹒８４９５

　　《美元走勢》美國４月耐用品訂單按月跌２﹒１％，跌幅大於預期，近日美國接連公布的數
據都不理想，令原本已預期聯儲局今年內要降息的炒作又重燃，不利美元的表現，美匯回落至
９７中位，非美貨幣借勢反彈，包括最疲弱的英鎊。不過，現時不易因個別數據判斷美國經濟不
濟，市場不明朗導致短線操作為主調，美國基本面應仍然有優勢。
　
　　歐洲議會選舉初步結果顯示中間偏右的親歐主流政黨仍佔多數，但流失情況增加，極右民粹
政黨取得不錯的成績，法國及德國執政黨都失利，而且在高投票率的情況下出現，反映區內民粹
主義有捧場客。歐盟委員會、歐洲央行及歐洲議會的總裁將於周二公布。現任歐洲央行行長德拉
吉將於１０月離任，而在任８年間，德拉吉積極推行量化寬鬆政策，投資者關注下任行長人選，
目前呼聲較高的是多次主張收緊貨幣政策的德國央行行長魏德曼，倘若歐洲央行的貨幣政策改變
，勢將影響歐元未來的走勢。歐元阻力位於１﹒１２７０。技術走勢上，歐元四小時圖處於下降
通道，後市仍有下行空間。建議投資者於１﹒１２２０沽出歐元，目標１﹒１１２０，以
１﹒１２７０以上止損。　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒８０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒３０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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