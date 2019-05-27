《美元走勢－羅明立》歐元處於下降通道，留意歐央行長變動

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒５６ １０９﹒３６ １０９﹒５５

歐元╱美元 １﹒１２１５ １﹒１２０２ １﹒１２０５

英鎊╱美元 １﹒２７４８ １﹒２７２０ １﹒２７４３

美元╱瑞郎 １﹒００４２ １﹒００１７ １﹒００３４

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４６７ ７﹒８４９５



《美元走勢》美國４月耐用品訂單按月跌２﹒１％，跌幅大於預期，近日美國接連公布的數

據都不理想，令原本已預期聯儲局今年內要降息的炒作又重燃，不利美元的表現，美匯回落至

９７中位，非美貨幣借勢反彈，包括最疲弱的英鎊。不過，現時不易因個別數據判斷美國經濟不

濟，市場不明朗導致短線操作為主調，美國基本面應仍然有優勢。



歐洲議會選舉初步結果顯示中間偏右的親歐主流政黨仍佔多數，但流失情況增加，極右民粹

政黨取得不錯的成績，法國及德國執政黨都失利，而且在高投票率的情況下出現，反映區內民粹

主義有捧場客。歐盟委員會、歐洲央行及歐洲議會的總裁將於周二公布。現任歐洲央行行長德拉

吉將於１０月離任，而在任８年間，德拉吉積極推行量化寬鬆政策，投資者關注下任行長人選，

目前呼聲較高的是多次主張收緊貨幣政策的德國央行行長魏德曼，倘若歐洲央行的貨幣政策改變

，勢將影響歐元未來的走勢。歐元阻力位於１﹒１２７０。技術走勢上，歐元四小時圖處於下降

通道，後市仍有下行空間。建議投資者於１﹒１２２０沽出歐元，目標１﹒１１２０，以

１﹒１２７０以上止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒８０ １０８﹒５０ １１０﹒３０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２３０ １﹒１０５０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

