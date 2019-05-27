《貿易開戰》特朗普訪日，稱貿易談判大有進展

美國總統特朗普一連４天訪問日本，他指美日於貿易談判取得「巨大進展」（Ｇｒｅａｔ

Ｐｒｏｇｒｅｓｓ），特別在農產品及牛肉方面，但協議細節留待日本７月參議院選舉後落實。

雖然按照原有程序，兩國領袖今日才正式商談貿易等議題，但特朗普昨與安倍打高爾夫球後

，急不及待在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，形容與日本的貿易戰協議取得巨大進展，待日本７月參議院

選舉後，會達成大額交易。

特朗普今日將與新日皇德仁見面，而他作為新皇登基後首位外賓，並獲日本高規格接待，可

見日方對特朗普此行相當重視。《香港經濟日報》

