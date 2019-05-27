市區優質地供應少，發展商遂收購舊樓增土儲，裕景興業就西營盤利宏大樓申強拍，物業估
值逾２﹒２億元，惟該廈逾１成業權由新世界（０００１７）相關人士持有，或爆發一場爭奪戰
。
項目為樓高８層的單幢唐樓，地舖設兩舖，其餘樓層為住宅單位，只設兩條共用樓梯。現時
申請人持有的地舖及住宅樓面均分拆出租，每月租金收入共約２９﹒７萬元。《香港經濟日報》
27/05/2019 08:53
【本港樓市】西營盤舊樓申強拍，或爆爭奪戰
市區優質地供應少，發展商遂收購舊樓增土儲，裕景興業就西營盤利宏大樓申強拍，物業估
值逾２﹒２億元，惟該廈逾１成業權由新世界（０００１７）相關人士持有，或爆發一場爭奪戰
。
項目為樓高８層的單幢唐樓，地舖設兩舖，其餘樓層為住宅單位，只設兩條共用樓梯。現時
申請人持有的地舖及住宅樓面均分拆出租，每月租金收入共約２９﹒７萬元。《香港經濟日報》
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