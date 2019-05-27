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即市新聞

27/05/2019 09:01

【人幣利率】交銀香港半年期利率２﹒９７厘，全行最高

　　港銀雖逆市鬥加存息，但普遍需新資金。比拼２０間銀行，僅華僑永亨及大眾銀行允舊資金
亦享特惠息。華僑永亨入場費為兩萬元人民幣，大眾更低至１萬元人民幣。
　　亂市下業界提供的存息較參差，且罕有把短中長息劃一，如交銀香港的６個月及９個月年息
齊為２﹒９７厘。富邦的３個月、半年及一年皆報２﹒４厘。
　　另外亦有呈倒掛，即短息高於長息，如華僑永亨的半年息是２﹒６厘，較一年的２﹒４５厘
高。經新一輪加息戰，半年期以交銀的２﹒９７厘最高，一年則以集友的２﹒９５厘稱霸。
《香港經濟日報》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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