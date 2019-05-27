【貿易開戰】王氏港建：貿戰影響微，必要時在墨西哥租廠建生產線

《經濟通通訊社２７日專訊》王氏港建（００５３２）主席王忠桐在股東後表示，公司目前

有大約三分一產品會出口至美國，但當中８０％均是經墨西哥進口美國，餘下只有大約２０％直

接出口至美國，所以受關稅影響不大，預計如果美元對中國進口商品加徵２５％關稅，相關稅款

將由客戶承擔再轉嫁消費者。

他又透露，公司已為應對貿易戰作「兩手準備」，其中考慮在必要時於墨西哥租用廠房建設

生產線，並形容是「９９％事在必行」，料相關生產線最快可於聖誕節前投產。他指如該業務情

況理想，會考慮買地建廠，料首間廠房涉資不超過３００萬美元。

他認為，於墨西哥設生產線一方面可滿足現有客戶需要，同時公司亦可藉此增加與客戶之間

的生意額，另一方面可以吸納新客戶。

訂單方面，他透露公司年初至今訂單情況按年相比稍為遜色，但業務整體增強穩健，因公司

業務偏布至不同國家地區，有助分散風險。

另外，王忠桐兒子、公司執行董事王賢誌今日亦有出席股東會。被問及有關兒子王賢誌接捧

的問題，王忠桐回應稱，「他（王賢誌）剛卸任東華三院主席一職，現在等他休息好，建立

（ｂｕｉｌｄｕｐ）興趣，慢慢地來，我諗要三幾年時間，唔係咁快，因公司業務較專業，但依

幾年他多啲參與公司業務。」（ｋｉ）

