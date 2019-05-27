《經濟通通訊社２７日專訊》鷹美（０２３６８）發盈警，預料截至３月底止年度溢利按年
大幅減少，主要受物料成本上升導致銷售成本上升，以及期內收購位於越南及湖北省之生產設施
所產生之虧損所影響。（ｃｈ）
27/05/2019 17:25
【企業盈警】鷹美（２３６８）料去年度溢利大減，因物料成本上升
《經濟通通訊社２７日專訊》鷹美（０２３６８）發盈警，預料截至３月底止年度溢利按年
大幅減少，主要受物料成本上升導致銷售成本上升，以及期內收購位於越南及湖北省之生產設施
所產生之虧損所影響。（ｃｈ）
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