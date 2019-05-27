【企業盈警】鷹美（２３６８）料去年度溢利大減，因物料成本上升

《經濟通通訊社２７日專訊》鷹美（０２３６８）發盈警，預料截至３月底止年度溢利按年

大幅減少，主要受物料成本上升導致銷售成本上升，以及期內收購位於越南及湖北省之生產設施

所產生之虧損所影響。（ｃｈ）

