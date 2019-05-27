【企業盈喜】天寶（１９７９）料中期業績扭虧為盈，因客戶訂單增

《經濟通通訊社２７日專訊》天寶集團（０１９７９）發盈喜，預料截至今年６月底止中期

業績將扭虧為盈，因今年首４個月，客戶訂單增加和原材料成本下降，令期內收益錄得逾１２億

元，初步核算純利逾５０００萬元。（ｃｈ）

