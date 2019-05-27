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即市新聞

27/05/2019 09:02

【本港樓市】受累貿易戰，十大屋苑周末成交錄單位數字

　　《經濟通通訊社２７日專訊》受中美貿易戰拖累，十大屋苑成交在剛過去的周末僅錄單位數
字。其中，美聯物業分行統計，十大藍籌屋苑合共錄得約６宗買賣成交，較上周末１０宗跌約
４０％，回落至單位數水平，並創自今年２月９及１０日周末後１５周新低。至於按１５大屋苑
計算，周末則錄得約９宗買賣成交，較上周末約１２宗則下跌２５％。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰進入白熱化階段，雖然本地置業需求仍大
，惟由於外圍局勢變化未明朗，不少準買家未敢貿然「落注」，市場觀望氣氛轉濃。事實上，近
期一手新盤以銷售貨尾為主，二手礙於缺盤因素，睇樓活動減少，買賣交投未如早前般熾熱。加
上，全新一期居屋開始接受申請，涉及屋苑遍布多個地區，料搶去市場部分購買力。布少明預期
，由於普遍業主持貨能力強勁，個別優質物業仍錄「新高價」個案，料樓價走勢硬淨，惟受制市
場偏軟氣氛，預期「價穩量跌」情況或維持一段時間。

＊新居屋搶上車客源＊

　　另外，中原地產十大屋苑本周末錄得７宗成交，按周回升４成，惟交投量仍屬偏低，零成交
屋苑遞減至３個，包括康怡花園、沙田第一城及嘉湖山莊，其餘７個屋苑均錄得１宗成交。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易摩擦持續，對買家有一定心理影響，
幸市場正逐步消化相關消息，令近日二手交投轉趨平穩。另一方面，新居屋出籠吸去大量上車客
源，攤薄二手市場購買力，令新界上車屋苑近日交投明顯轉靜。
　　利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場各方均靜觀中美貿易戰的最新變化，入市動力放慢，令周
末十大指標屋苑成交量持續在單位數字窄幅慢行。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末
日（５月２５至５月２６日）十大指標屋苑共錄８宗二手買賣個案，較對上周末（５月１８至５
月１９日）的７宗增加１宗或１４％。（ｃｌ）

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