《經濟通通訊社２７日專訊》生物醫藥公司邁博藥業（０２１８１）早前公布將以每股
１﹒５－１﹒９５元在港公開發售約７﹒８４億股。消息透露，邁博藥業（０２１８１）招股價
將以下限定價，即集資約１１﹒８億元。
基石投資者三生製藥（０１５３０）的投資金額約為２５００萬美元。
邁博藥業的股份將自本周五（３１日）起正式掛牌。獨家保薦人為中金公司。（ｃｌ）
27/05/2019 09:57
【新股上市】傳邁博藥業（０２１８１）以下限１﹒５元定價
《經濟通通訊社２７日專訊》生物醫藥公司邁博藥業（０２１８１）早前公布將以每股
１﹒５－１﹒９５元在港公開發售約７﹒８４億股。消息透露，邁博藥業（０２１８１）招股價
將以下限定價，即集資約１１﹒８億元。
基石投資者三生製藥（０１５３０）的投資金額約為２５００萬美元。
邁博藥業的股份將自本周五（３１日）起正式掛牌。獨家保薦人為中金公司。（ｃｌ）
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