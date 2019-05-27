【新股上市】傳邁博藥業（０２１８１）以下限１﹒５元定價

《經濟通通訊社２７日專訊》生物醫藥公司邁博藥業（０２１８１）早前公布將以每股

１﹒５－１﹒９５元在港公開發售約７﹒８４億股。消息透露，邁博藥業（０２１８１）招股價

將以下限定價，即集資約１１﹒８億元。

基石投資者三生製藥（０１５３０）的投資金額約為２５００萬美元。

邁博藥業的股份將自本周五（３１日）起正式掛牌。獨家保薦人為中金公司。（ｃｌ）

