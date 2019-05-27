《經濟通通訊社２７日專訊》外電引述知情人士報道，由中國投資者控制的英國數據中心運
營商Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ計劃最快本周申請香港ＩＰＯ，惟相關事宜仍在考慮之中，尚
存變數。
今年３月外電報道，Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ有意融資超過１０億美元（約７８億港元
），並已委任中信里昂證券、高盛和摩根大通牽頭安排上市事宜。
此前，英國兄弟Ｄａｖｉｄ和Ｓｉｍｏｎ Ｒｅｕｂｅｎ將該公司的控制權出售予包括沙鋼
集團和中信銀行國際在內的亞洲投資者。（ｃｌ）
27/05/2019 16:16
【新股上市】傳Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ最快本周申請香港上市
《經濟通通訊社２７日專訊》外電引述知情人士報道，由中國投資者控制的英國數據中心運
營商Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ計劃最快本周申請香港ＩＰＯ，惟相關事宜仍在考慮之中，尚
存變數。
今年３月外電報道，Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ有意融資超過１０億美元（約７８億港元
），並已委任中信里昂證券、高盛和摩根大通牽頭安排上市事宜。
此前，英國兄弟Ｄａｖｉｄ和Ｓｉｍｏｎ Ｒｅｕｂｅｎ將該公司的控制權出售予包括沙鋼
集團和中信銀行國際在內的亞洲投資者。（ｃｌ）
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