【本港經濟】４月出口跌幅意外擴大至２﹒６％，進口亦跌５﹒５％

《經濟通通訊社２７日專訊》政府統計處公布，本港整體出口貸值跌幅由３月份的１﹒２％

擴大至４月份的２﹒６％。市場本來預測４月出口數字可微升０﹒１％。同期進口貨值跌幅亦由

０﹒１％擴大至５﹒５％，為今年１月以來最大跌幅。

今年４月份商品整體出口貨值為３２１５億元，商品進口貨值為３５６６億元，因此錄得有

形貿易逆差３５１億元，相等於商品進口貨值的９﹒８％。

今年首四個月的商品整體出口貨值較２０１８年同期下跌２﹒５％。同時，商品進口貨值下

跌３﹒７％。首四個月錄得有形貿易逆差１５４０億元，相等於商品進口貨值的１１％。



＊上月輸往美國貨值下跌１７％＊



４月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌２﹒３％，其中，台灣跌２４﹒４％，輸往中國

內地（內地）的整體出口貨值亦下跌１﹒３％。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目

的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌１７％）和德國（跌４﹒４％）。同時，輸往英

國的整體出口貨值則上升２﹒３％。

今年首四個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是印度（跌

２５﹒６％）、台灣（跌１４﹒９％）、美國（跌１１％）、日本（跌５﹒５％）和內地（跌５

﹒２％）。然而，輸往新加坡和荷蘭的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升２１﹒３％和

１１﹒２％。



＊短期出口前景仍不明朗＊



政府發言人表示，受環球經濟表現較為疲弱、中美貿易摩擦及各種外圍不利因素所影響，４

月商品出口貨值按年下跌２﹒６％。近月出口表現疲弱的情況亦見於很多亞洲經濟體，估計香港

的短期出口前景仍然頗為不明朗，很大程度上視乎中美貿易摩擦往後的發展。政府會繼續保持警

覺。（ｃｌ）

