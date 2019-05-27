《再戰明天》歐元區公布企業景氣指標；美國公布消費者信心指數

《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日），歐元區公布５月企業景氣指標；美國公布

２０大城市房價指數，和消費者信心指數。



＊日本財務大臣麻生太郎演講＊



在外圍重要經濟活動上，明日，日本央行官員河合佑子、中國人行駐歐洲代表處首席代表金

枚參加一場圓桌會。本港時間明午１２：００ｐｍ，日本財務大臣麻生太郎在題為「美日關係新

紀元：貿易、治理及全球經濟」的會議上發表主旨演講。

明日，歐洲理事會主席圖斯克與歐盟各成員國領導人會面。



＊歐元區公布５月企業景氣指標＊



在數據方面，明午２：４５ｐｍ，法國公布５月消費者信心指數，料由９６升上９７。

５：００ｐｍ，歐元區５月企業景氣指標，工業信心指數和服務業信心指數。歐元區５月消費者

信心指數料由負７﹒９好轉至負６﹒５；經濟信心指數料維持於１０４。



＊美國公布２０大城市房價指數，和消費者信心指數＊



明晚９：００ｐｍ，美國公布３月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數

（未經季節調整），料由２１２﹒７升上２１３﹒８。美國３月ＦＨＦＡ房價指數月率料由

０﹒３％下滑至０﹒２％。

１０：００ｐｍ，美國公布５月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１２９﹒２升上

１３０。１０：３０ｐｍ，美國５月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數料由２升上５﹒８。



＊恆基系和舜宇開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：恆基發展（０００９７）、恆地（０００１２）、越秀房

產信託基金（００４０５）、舜宇光學科技（０２３８２）、香港中華煤氣（００００３）、國

泰君安國際（０１７８８）和萬洲國際（００２８８）。

明日派業績的公司有：世界華文媒體（００６８５）、阿里影業（０１０６０）和靄華押業

信貸（０１３１９）等。（ｈｏ）

