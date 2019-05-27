《小傳日記》孖屐繼續吹淡風，好友乏力向前衝！

《小傳日記》魚缸缺乏方向，今早（２７日）低開１１４點報２７２３９，之後走勢反覆向

下。早前插水嘅手機設備股止跌，藥股亦有追捧，不過重磅股ＱＱ（００７００）唔聽話，連續

第八日下跌，早段最多插逾２巴仙，拖低魚缸早段最多瀉２４８點報２７１０５創逾四個月低位

。臨近中午收市前，Ａ場由跌轉升，且愈升愈有，帶動香江「孖屐」倒升最多１７點報

２７３７１點。最終收市仍然要跌６５點，跌幅為四分一巴仙，主板成交７３８﹒８２億銀減少

近３巴仙。

中生製藥（０１１７７）逆市受追捧，飆逾６巴仙，報７﹒８３銀，係全日最佳表現藍戰士

；旺旺（００１５１）急跌近３巴仙，報５﹒６７銀，係包尾藍戰士。

國貨報１０４０２，跌４２點，跌幅半個巴仙。鐵塔（００７８８）強勢反彈近半成，報１

﹒７６銀，成為最佳國貨佬。

Ａ場方面，上證指數報２８９２，揚３９點，升逾１巴仙；深成指數報８９７９，升

２０３點，大升逾２巴仙。滬深兩市成交約４５２７億人仔。

大隻藍戰士個別發展，大象（００００５）微升一格報６５﹒４５銀；ＱＱ雖然一度止跌回

升，但最終仍要跌近半巴仙，報３２３﹒８銀，八連跌累挫逾１３巴仙；生發發（００３８８）

升近半巴仙，報２４９﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）漲近半巴仙，報７５﹒７５銀；神州移動

（００９４１）挫逾半個巴仙，報７１﹒６銀。



＊包商遭接收內銀現隱憂，ＡＤＲ退市中芯卻上試＊



神州嘅包商銀行因為出現嚴重信用風險，被銀保監即時接管，接管期為一年，並由建行

（００９３９）組建託管工作組。分析指，事件加重「孖屐」國有銀行曝險嘅憂慮，拖累內銀板

塊嘅整體走勢。四大行走勢偏弱，惟跌幅不大，均在１個巴仙之下，建行收報６﹒２１銀，中行

（０３９８８）造３﹒２６銀，工行（０１３９８）報５﹒６銀，農行（０１２８８）收

３﹒３４銀。招行（０３９６８）亦隨市挫近半巴仙，報３７﹒１５銀。

近期嘅焦點板塊晶片股今日落獲炒起，中芯（００９８１）申請自願由花旗國紐交所ＡＤＲ

退市，最後交易日為６月１３日或前後，今日彈高逾１成，報９﹒２７巴仙。連同同板塊嘅都急

升，華虹半導體（０１３４７）飆近６巴仙，報１６﹒６４銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升

近３巴仙，報７７﹒２５銀；不過，上海復旦（０１３８５）跌逾１巴仙，報９﹒９５銀。



＊可憐豬肉佬萬洲又回吐，人仔又走低紙佬股價虧＊



豬肉佬走勢不一，招銀國際出報告下調萬洲（００２８８）「他屐」，由１１﹒１銀降至

１０﹒７銀，評級維持買貨，該股仲會喺星期五（３１日）就末期息１５仙除淨，不過佢全日都

要跌低近２巴仙，報７﹒２７銀。大成食品（０３９９９）蒸發逾３巴仙，報０﹒４３銀。惠生

國際（０１３４０）唔見逾１巴仙，報０﹒１４６銀。普甜食品（０１６９９）走高近３巴仙，

報０﹒３６銀。超大現代（００６８２）滑近６巴仙，報０﹒０８２銀。

人仔又仆低，造紙佬無運行，玖龍紙業（０２６８９）跣低逾１巴仙，報６﹒３２銀；理文

造紙（０２３１４）走低近１巴仙，報５銀；陽光紙業（０２００２）無升跌，報１﹒０３銀。



＊電力佬出力潤電走勢勁，中信國際彈升勢無規限＊



中資電力佬逆「孖屐」而上，潤電（００８３６）抽高近５巴仙，報１１﹒３銀。華電國電

（０１０７１）升近４巴仙，報３﹒１１銀。華能國電（００９０２）彈高逾４巴仙，報

４﹒８１銀。中國電力（０２３８０）揚近２巴仙，報１﹒９１銀。大唐發電（００９９１）漲

逾２巴仙，報１﹒９銀。

部分中港電訊佬亦有得發圍，中信國際（０１８８３）升逾３巴仙，報２﹒８８銀。和記電

訊（００２１５）唔見逾３巴仙，報１﹒８５銀。中國電信（００７２８）仆低近２巴仙，報３

﹒８４銀。中國聯通（００７６２）跌近半巴仙，報８﹒２５銀。香港寬頻（０１３１０）走高

近半巴仙，報１２﹒５６銀。請請！



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