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即市新聞

27/05/2019 11:07

《真知灼見－溫灼培》文翠珊請辭增英鎊下調壓力

　　《真知灼見》英國首相文翠珊上周五（２４日）正式宣布，她將會於６月７日辭職。國防大
臣莫佩琳（Ｐｅｎｎｙ　Ｍｏｒｄａｕｎｔ）及國際發展部部長斯圖爾特（Ｒｏｒｙ　
Ｓｔｅｗａｒｔ）均表示有興趣爭取首相一職。但民調顯示，兩人機會率均等，只有４％勝數。
而在文翠珊宣布辭職後，財長夏文達亦表示有意競逐，但由於他剛宣布參選意向，暫未有民調顯
示。至於現時首相大熱是前外相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ），其勝數達四成，遙遙
領先任何競逐者。上周五，約翰遜在瑞士的一個大會上發言時指，不論有或無協議，英國將會在
１０月３１日的死線離開歐盟。顯然而見，約翰遜「脫歐」取態較文翠珊要強硬。但一點也必須
明白，不是英政府要「硬脫歐」便說了算，還需經過英國國會授權。現市場估計，就是約翰遜上
台，很大機會只是文翠珊的翻版，最終推出的「脫歐」方案也不能通過國會。

＊英鎊１﹒２６美元料暫找到支持＊

　　反觀英鎊匯價，文翠珊辭職的消息未有進一步把英鎊匯價拖低。或許英鎊現今水平已反映了
有關因素。但基於約翰遜上台的機會大，加上其「脫歐」路線較傾向「硬脫歐」，預料短期內英
鎊會持續受壓，較難重上１﹒３０美元之上。至於會否從現水平進一步跌，這便要看約翰遜能否
上台，及其上台後在「硬脫歐」方向上有多強硬，及國會的阻力有多大等，預料英鎊於１﹒２６
美元亦暫可找到較大支持。
　　最後回觀歐洲議會選舉。選舉已於周日（２６日）結束，但現階段尚未有最終結果。根據出
口民調（ｅｘｉｔ　ｐｏｌｌｓ）顯示，雖然在是次議會選舉中，極右及綠黨的議席增加，但在
議會的７５１個總議席當中，親歐政黨仍有機會控制４９３個議席，屬主要黨派。有關結果還有
待公布。如最終結果與上述情況相符，不排除對歐元以至英鎊匯價也可帶來支持，值得我們關注
。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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