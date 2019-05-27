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即市新聞

27/05/2019 10:16

【貿易開戰】大摩：港股料續尋底，環球股市波動性加劇

　　中美角力由貿易戰蔓延至科技戰，港股在短短個半月內從高位回落約一成。近年多次準確預
測港股轉勢的摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Ｊｏｎａｔｈａｎ
Ｇａｒｎｅｒ），直言港股沒有牛市的氣氛，料短線繼續尋底，難以重返３００００關。
　　摩根士丹利兩周前將中資股評級下調至「持有」，並調低恆指目標價至３０８００點，坦言
對港股前景趨審慎。郭強盛接受專訪時表示，中美貿易爭議再次升溫，全球經濟增長不確定性上
升，不止中港股市，環球股市的波動性均會加劇，從市場情緒來看，我不覺得我們正處於牛市。
　　自美國總統特朗普本月初再提出向中國進口商品加徵關稅後，中港股市即出現大幅回調。郭
強盛指，原先預期的大牛市於今年４月中前曾出現，如今港股已較今年高位回落約一成，我們已
不再像昔日般樂觀。

＊指港股估值平，遏本輪調整幅度＊

　　美國封殺內地電訊設備製造商華為，令中美關係再次變得緊張。郭強盛稱，科技領域是貿易
爭議的中心，該行更審慎看待科技股前景，估計港股會在爭議中繼續承壓，持續調整，未來數周
看不到可以重返３００００關的可能，因此將恆指的目標價下調３﹒４％。不過，他認為中國今
年初起已推出大規模的刺激經濟措施，加上美國聯儲局年內料不會加息，港股估值又較去年便宜
，相信本輪跌市的回調幅度不像去年般大。
　　郭強盛認為，過去２至３周無論是市場成交量、融資額或新增戶口數目均見回落，反映Ａ股
投資情緒轉弱，部分投資者已撤離股市，這與大摩年初時的預測有明顯分別。投資者何時「回歸
」，將視乎貿易爭議何時解決，中國會推出多少刺激經濟措施，措施何時會開始見效等。

＊倘中美年底未達協議，恆指見２３６００＊

　　大摩的基本情境預測是中美爭拗升溫只是短期事情，兩國仍會達成協議，中國將繼續推出刺
激措施，緩和貿易摩擦帶來的負面影響，帶領經濟走出去年消費疲弱的困境，展開未來兩年的周
期性復甦之路。
　　中美已進行１１輪貿易談判，雙方仍未達成共識。郭強盛承認，兩國的爭議未有如該行預期
般快速解決，令中國經濟復甦之路變得更複雜，但長線來看，若貿易爭議解決，環球經濟平穩，
仍有信心明年６月恆指可輾轉回到３０８００點的水平。
　　市場觀望中美元首能否在下月舉行的２０國集團（Ｇ２０）峰會前後達成協議，解決持續一
年多的貿易爭議。郭強盛表示，若貿易爭議長期持續，或兩國於年底前仍未達成協議，恆指走勢
會較接近其最悲觀情境預測２３６００點，即較現水平仍有約１３％的跌幅。《香港經濟日報》

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