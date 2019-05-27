《經濟通通訊社２７日專訊》年初出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》鼓勵區內金融互聯
互通，有報道指，本港保險業界希望在內地設立客戶服務中心有機會成事。
《信報》報道，內地擬採用先行先試方式，認為服務中心宜選址深圳前海、珠海橫琴或廣州
南沙等地區。
報道引述消息指，內地當局曾就服務中心的設立地點，提出上述三個的選址建議，惟未有透
露是否只可在這３個地區之中選出１個，還是３個地區也可設立客戶服務中心。由於仍在研究，
未悉最終會否落實有關構思。（ｈｌ）
27/05/2019 09:05
報道指保險業大灣區設客服中心可望成事，選址包括前海橫琴南沙
《經濟通通訊社２７日專訊》年初出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》鼓勵區內金融互聯
互通，有報道指，本港保險業界希望在內地設立客戶服務中心有機會成事。
《信報》報道，內地擬採用先行先試方式，認為服務中心宜選址深圳前海、珠海橫琴或廣州
南沙等地區。
報道引述消息指，內地當局曾就服務中心的設立地點，提出上述三個的選址建議，惟未有透
露是否只可在這３個地區之中選出１個，還是３個地區也可設立客戶服務中心。由於仍在研究，
未悉最終會否落實有關構思。（ｈｌ）
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